NZZ am Sonntag: Jonas Projer tritt als Chefredaktor ab

Chefredaktor Jonas Projer verlässt die NZZ am Sonntag. Bis Ende August wird er noch für das Unternehmen tätig sein. Wie die Medienstelle der NZZ am Dienstag mitteilte, folgte die Trennung in «gegenseitigem Einvernehmen».



Projer war erst seit Mai 2021 Chefredaktor der NZZ am Sonntag. Die Zeitung verlasse er mit Bedauern, aber auch Dankbarkeit, wurde er in einer Mitteilung zitiert.



Der ehemalige «Arena»-Moderator gehe wegen «strategischen Differenzen», hiess es weiter. Seine Nachfolge ist noch nicht geklärt. Ad Interim übernehmen gleich vier Journalistinnen und Journalisten die Führung: Anja Burri, Daniel Foppa, Christoph Zürcher und Thomas Stamm.

Die NZZ hat Projer unter dem Verwaltungsratspräsident Etienne Jornod 2021 von Blick TV geholt (persoenlich.com berichtete). Seit April ist Isabelle Welton Präsidentin des NZZ-Verwaltungsrats (persoenlich.com berichtete). (sda/wid)