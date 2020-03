Süddeutsche Zeitung: Judith Wittwer wird Chefredaktorin

Judith Wittwer, Chefredaktorin des Tages-Anzeigers, hat sich entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen. Sie wird im Sommer 2020 zur Süddeutschen Zeitung wechseln und zusammen mit dem bisherigen Chefredaktor Wolfgang Krach die Redaktion der abonnierten Tageszeitung in Deutschland leiten, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstagmittag.

Wittwer begann ihre journalistische Karriere nach dem Master der Internationalen Beziehungen an der Universität St. Gallen (HSG) 2002 beim Tages-Anzeiger in Zürich. Sie absolvierte das Volontariat und berufsbegleitend die Diplomausbildung am MAZ – Die Schweizer Journalistenschule, arbeitete später als Wirtschaftsredaktorin und war Korrespondentin in Deutschland, ehe sie ins Ressort Hintergrund und Analyse wechselte.

Von 2011 bis 2014 war sie als Wirtschaftsredaktorin für die Handelszeitung des Medienhauses Axel Springer tätig. 2014 kehrte Wittwer zum Tages-Anzeiger zurück, wo sie die Stabsstelle der Chefredaktion leitete und als Nachrichtenchefin arbeitete. 2016 wurde sie Mitglied der Chefredaktion von Tages-Anzeiger und SonntagsZeitung, seit Anfang 2018 ist sie Chefredaktorin des Tages-Anzeigers.

Wittwer hat den Tages-Anzeiger in den vergangenen Jahren publizistisch weiterentwickelt, unter anderem durch die Einführung der «Seite Drei» mit Reportagen und Recherchen sowie durch die Stärkung des Bereichs Meinungen, schreibt Tamedia weiter. Unter ihrer Leitung baute der Tages-Anzeiger auch das regionale Angebot aus. Strategisch trieb Judith Wittwer diverse Kooperationen voran, darunter die seit 2017 geltende Zusammenarbeit zwischen dem Tages-Anzeiger und der Süddeutschen Zeitung.

«Der Tages-Anzeiger und die Süddeutsche Zeitung teilen dieselben journalistischen Werte. Beide sind sie überaus kompetent und kreativ, recherche- und meinungsstark, regional verankert und weltoffen. Sie haben all das, was sich die Leserinnen und Leser auch in digitalen Zeiten wünschen», wird Wittwer in der Mitteilung zitiert. Die digitale Transformation zu gestalten, sei eine der spannendsten Herausforderungen in der Branche.

«Wir bedauern den Weggang von Judith Wittwer sehr. Wir gratulieren ihr aber zur ehrenvollen Berufung an die Spitze der Süddeutschen Zeitung und freuen uns, dass wir über unser gemeinsames internationales Korrespondentennetzwerk partnerschaftlich verbunden sind und deshalb auch in Verbindung bleiben werden», sagt Pietro Supino, Verleger und Präsident von Tamedia, laut Mitteilung zum Abgang.

Die Berufung von Judith Wittwer zur Chefredaktorin durch den Herausgeberrat der Süddeutschen Zeitung stehe unter Vorbehalt der Zustimmung der leitenden Redaktorinnen und Redaktoren sowie der Vertreterinnen und Vertreter des Redaktionsausschusses, heisst es weiter. Die Nachfolgeregelung beim Tages-Anzeiger per Sommer 2020 werde zu gegebenem Zeitpunkt kommuniziert. (pd/wid)