YouMedia Award 2026: Jungendliche in sieben Kategorien geehrt

Publiziert am 19.09.2026

Im Progr in Bern ist am Freitagabend zum zweiten Mal der Schweizer Jugendmedienpreis YouMedia Award verliehen worden. Für die diesjährige Ausgabe reichten über 250 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 bis 20 Jahren ihre Medienprojekte ein, teilte die Organisation mit. Im Vorjahr waren es fast halb so viele. Ausgezeichnet wurden Beiträge, die laut den Organisatoren mit Kreativität, sorgfältiger Recherche und gesellschaftlicher Relevanz überzeugten.

Die Preise wurden in fünf Themenkategorien sowie für die Jugendmedienwoche YouNews und als Ehrenpreis vergeben. Pro Gewinnerin oder Gewinner wurden Preisgelder in der Höhe von 4000 bis 8000 vergeben:

Glück: Loana Plüss für «Loana's Monatsziitig» (Zeitung)

Gesundheit: Ronja Amrhein für «Hautnah — ein Tag im Leben eines Schmetterlingskindes» (Dokumentarfilm)

Geld: Emilia Lun für «Swiss Venture Girls» (Social Media)

Gerechtigkeit: Thalia Mendonça Freitas und Sven Känzig für «Biber unter Verdacht» (Buch)

Gesellschaft: Zoë Zulauf, Samira Bolliger und Anna Popp für «Geschichten von Jenischen» (Podcast)

Jugendmedienwoche YouNews: Giulee Stampfli, Dennis Montoya, Jelena Steiner, Lean Walder und Ruyi Sprenger für «Rucksacktest für Kassensturz» (TV)

Ehrenpreis: Verein TechAngels, der Medienkompetenz von Jugendlichen für Jugendliche vermittelt (Peer to Peer)

Durch den Abend führten die YouMedia-Hosts Shianne Spitzer, Destan Huynh und Jenny Kitzka. Zu Gast war zudem die Content Creatorin und angehende Lehrerin Emma «Wemmse», die über Chancen und Schattenseiten von Social Media sprach.

Für Franz Fischlin, Co-Founder von YouMedia und Jurypräsident des Awards, habe der Abend gezeigt, dass der Journalismus lebe. Viele junge Menschen hätten ihr Können demonstriert, und ihre Freude am Medienmachen sei ansteckend gewesen. Er sei sicher, dass man vom einen oder anderen Talent noch hören oder sehen werde.

Ermöglicht wurde die Awards Night von der Guido Fluri Stiftung. Die Preisgelder stellte die Berner Stiftung Fers zur Verfügung. (pd/spo)

Lesen Sie auch das Interview mit YouMedia-Co-Gründer Franz Fischlin.