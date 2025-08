Weber Verlag: Karl Wild verlässt Hotelier-Fachmagazin nach drei Jahren

Wynentaler Blatt

Aargauer Regionalzeitung wechselt Besitzer

Das traditionsreiche Wynentaler Blatt/Euses Blättli geht in neue Hände über. Am 1. August hat die Freiämter Regionalzeitungen AG von Verleger Martin Nietlispach die Zeitung von der Druckerei Baumann in Menziken übernommen. Alle Arbeitsplätze bleiben erhalten.