Wir Eltern: Katja De Santi verlässt das Magazin

Im Frühling hat CH Media das Magazin Wir Eltern an die Medienatelier AG verkauft (persoenlich.com berichtete). Wenige Monate später kündigt die Chefredaktorin Katja De Santi, wie sie auf LinkedIn vermeldet.

«Ich habe einen Traumjob zu vergeben…meinen», schreibt die Journalistin auf dem Netzwerkportal. Sie habe das Print-Magazin mit all seinen online Kanälen mit sehr viel Leidenschaft, Motivation und Freuede entwickelt und gestaltet. Jetzt, so De Santi, spüre sie aber, dass es Zeit sei für «etwas Neues». «Ich bin im besten Alter, um mich beruflich nochmals in eine andere Richtung zu entwickeln», schreibt sie. Sie verlässt Wir Eltern auf Ende September. Dann freue sie sich auf eine Auszeit und neue Herausforderungen – «auch ausserhalb des Journalismus», wie sie auf Anfrage von persoenlich.com konkretisiert.

De Santi arbeitetet über zehn Jahre beim St. Galler Tagblatt. Danach war sie über drei Jahre lang in leitender Funktion bei der Redaktion von CH Media tätig. Im Mai 2022 folgte schliesslich der Wechsel zum damaligen CH-Media-Magazin Wir Eltern (persoenlich.com berichtete). Unter ihrer Führung feierte das Magazin das 100-Jahr-Jubiläum und setzte einen Relaunch um (persoenlich.com berichtete).