Wir Eltern: Katja Fischer De Santi wird Chefredaktorin

Katja Fischer De Santi übernimmt per 1. Mai 2022 den Posten der Chefredaktorin von Wir Eltern, der laut CH-Media-Mitteilung «grössten Elternzeitschrift der Schweiz». Die erfahrene Journalistin und Teamleiterin folgt auf Karen Schärer, welche die Zeitschrift auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neu auszurichten und einer neuen Herausforderung zu stellen.

«Als Journalistin schreibe ich seit Jahren über Themen wie Mutter- und Vaterschaft, Vereinbarkeit, Erziehung und Psychologie», wird Fischer De Santi zitiert. «Familien fungieren für mich dabei wie ein Brennglas, in dem sich zeigt, was einer Gesellschaft wichtig ist und wie Werte sich verändern. Seit ich selbst Mutter zweier Söhne bin, weiss ich zudem, welche Herausforderung aber auch Freude es ist, Kinder grosszuziehen. Ich freue mich deshalb sehr, die grossartig gemachte Familienzeitschrift Wir Eltern gemeinsam mit dem Team inhaltlich zu prägen und weiterzuentwickeln.»

Katja Fischer De Santi ist bereits seit 2006 bei CH Media beziehungsweise bei den ehemaligen NZZ Regionalmedien beschäftigt, zuletzt als Co-Teamleiterin des Ressorts Leben&Wissen der Zentralredaktion, wo sie die Themenbereiche Familie, Gesellschaft, Kulinarik und Mode verantwortet. Davor war die 42-Jährige langjährige Ressortleiterin Focus des St. Galler Tagblatts. In dieser Funktion leitete sie ein Team mit zehn Redaktorinnen und Redaktoren und verantwortete zeitweise einen überregionalen Kultur- und Wissensbund mit bis zu sechs Seiten täglich.

«Katja Fischer De Santi kennt unser Unternehmen nicht nur bereits bestens, sondern bringt darüber hinaus auch breite Erfahrung in der Berichterstattung über Familienthemen und in der Teamleitung mit», so Roland Kühne, Chief Operating Officer von CH Media. «Dank ihrem Herzblut, ihrem Teamgeist und ihrem Gespür für Geschichten ist sie ideal geeignet, die Position der Chefredaktorin von Wir Eltern zu übernehmen.» (pd/cbe)