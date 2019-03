Ringier: Kaye Anthon hat ihre Stelle gekündigt

von Edith Hollenstein

Heute Donnerstag gibt Kaye Anthon ihren Ringier-Badge ab. Nach 13 Jahren beim Unternehmen hat sie ihre Kündigung eingereicht. Sie macht sich selbstständig, wie sie gegenüber persoenlich.com sagt.

Nach all den Jahren suche sie mehr Flexibilität und Freiheit, begründet die 33-Jährige diesen Schritt. Künftig werde sie in den Bereichen Content, Strategie und Kreation beraten und Projekte umsetzen. «Alles mit Fokus aufs Digitale», so Anthon. Erste Kunden seien schon an Bord, darunter auch Projekte für Ringier. «Ich bin für 13 tolle Jahre, die im Flug vorbeigingen, dankbar – ich wurde gefördert und gefordert. Nun freue ich mich sehr auf den Neustart – auf eine Zeit, in der ich Familie und Karriere noch besser vereinen kann», so Anthon.

Anthon begann im Mai 2006 als Praktikantin bei der «Schweizer Illustrierten». Nach dem Besuch der Ringier Journalistenschule, einem Studium an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich HWZ und diversen Funktionen beim «Blick», etwa als Blattmacherin für Blick.ch, war sie zuletzt Stv. Head of Ringier Brand Studio.