Medienförderung: Kein ermässigter Tarif für die Handelszeitung

Tamedia

Weitere Ressorts werden zusammengelegt

Weitere Ressorts werden zusammengelegt

In einem Mail hat Arthur Rutishauser die Mitarbeitenden informiert, wie die Redaktion ab 2021 organisiert ist.

In einem Mail an die Mitarbeitenden informierte Tamedia-Chefredaktor Arthur Rutishauser am Donnerstag wie die Redaktion von Tamedia Deutschschweiz ab Januar 2021 organisiert ist. Was auffällt: Frauen sind in den Ressortleitungen krass untervertreten.

von Loric Lehmann