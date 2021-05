NZZ/NZZaS: Keine Zusammenlegung der Redaktionen

Keine einheitliche Wirtschaftsredaktion von NZZ und NZZ am Sonntag. Ursprünglich war bereits auf den 1. Januar dieses Jahres geplant gewesen, die Ressorts Wirtschaft und Internationales zusammenzulegen. Darauf werde nun auf weiteres verzichtet. Grund sei die Ernennung von Jonas Projer zum neuen Chefredaktor der NZZ am Sonntag, wie Seta Thakur, Leiterin der Unternehmenskommunikation der NZZ-Mediengruppe, gegenüber persoenlich.com bestätigte.

Dabei sei in den letzten Wochen der geplante Ansatz für die Zusammenführung der Ressorts Wirtschaft und International der Redaktionen NZZ und NZZaS nochmals geprüft worden. In der Folge habe man sich entschieden, die Zusammenführung der genannten Bereiche vorerst nicht voranzutreiben.

Die NZZ will sich in den nächsten Monaten darauf konzentrieren, den Digitalisierungsprozess bei der NZZ am Sonntag im Rahmen des gesamten Angebotsportfolios zu konkretisieren. Daraus sollen dann die nächsten Schritte abgeleitet werden, so Seta Thakur gegenüber persoenlich.com. (ma)