Ringier: Pascal Frei wird CEO der Energy-Gruppe

Pascal Frei übernimmt ab dem 1. August 2020 als CEO die Leitung der Energy Gruppe. Erst vor wenigen Wochen hatte Pascal Frei die Führung der Gruppe interimistisch von Dani Büchi übernommen, der sich entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen (persoenlich.com berichtete).

Pascal Frei verfügt über einen Master of Science in Communications Management der Università della Svizzera italiana in Lugano. Bei der Energy-Gruppe Schweiz war er seit 2005 in unterschiedlichen Leitungspositionen tätig – zuletzt als Chief Marketing Officer und stellvertretender CEO. Zuvor arbeitete er bei verschiedenen Agenturen.

Energy ist nach eigenen Angaben ein führendes Schweizer Entertainment-Unternehmen mit Aktivitäten in den Bereichen Radio, Events und Digital. Unter anderem gehören die gleichnamigen Radiostationen in Zürich, Bern und Basel zur Energy-Gruppe. Sie erreichen täglich 670'000 Hörerinnen und Hörer. (pd/eh)