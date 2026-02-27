Radio SRF: Klaus Bonanomi geht in Pension

Publiziert am 27.02.2026

«Der Schreibtisch ist aufgeräumt, die Bücher in der Zügelkiste, den Badge geb ich jetzt dann gleich ab», so Klaus Bonanomi, Wirtschaftsredaktor mit Fachgebiet Medien bei Radio SRF, am Freitag auf LinkedIn. Die SRF-Medienstelle bestätigt auf Anfrage: «Klaus Bonanomi geht nach 38 Jahren bei Radio DRS/SRF in Pension.»

Bonanomi hatte 1987 als Nachrichtenredaktor begonnen und arbeitete sich über verschiedene Stationen bis zum Wirtschaftsredaktor mit Fachgebiet Medien vor, eine Rolle, die er seit 2009 innehatte. Vor seiner Zeit beim Radio SRF hatte er unter anderem bei der Sportredaktion der Berner Zeitung und bei Radio Extra Bern gearbeitet.

Mit Bonanomi verlässt ein langjähriger Kenner der Medienbranche den öffentlichen Rundfunk. Wie es bei SRF heisst, werde das Mediendossier – wie bereits heute – weiterhin von mehreren Personen betreut.

Und was macht Klaus Bonanomi künftig? Er gehe mit «viel Tatendrang für den neuen Lebensabschnitt als freier Journalist, Grossvater und Familienmensch». (cbe)