Der Jugendsender Radio 4 The Next Generation (Radio4TNG) in Winterthur hat mit der SRG eine Vereinbarung zur Übernahme der Radionachrichten von SRF abgeschlossen. Sie gilt seit Mitte März, wie die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) am Donnerstag meldete.

Radio4TNG ist laut SRG ein von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ehrenamtlicher Arbeit geführter und gestalteter Jugendsender. Seit August 2013 ist Radio4TNG täglich während 24 Stunden und an sieben Tagen pro Woche zu hören.

Ausser sonntags werden jeden Abend moderierte Sendungen ausgestrahlt. Radio4TNG definiert sich als Plattform für die Anliegen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie für junge Bands. (sda/cbe)