20 Minuten: Kooperation mit The Economist

Publiziert am 12.11.2025

20 Minuten geht mit dem Wochenmagazin The Economist eine redaktionelle Kooperation ein, teilt das gratis Medium mit. So werden ab sofort pro Woche zwei von der 20-Minuten-Redaktion ausgewählte Economist-Geschichten aus dem Englischen ins Deutsche und Französische übersetzt und mit entsprechender Kennzeichnung publiziert.

Die Geschichten erscheinen jeweils am Mittwoch und Samstag auf 20 Minuten und 20 Minutes. The Economist bietet fundierte Berichterstattung und Analysen aus den Bereichen Internationale Politik, Wirtschaft und Business bis hin zu Wissenschaft, Technologie und darüber hinaus. Mit der Kooperation will 20 Minuten sein internationales Themenspektrum erweitern und seinem Publikum Zugang zu vertieften globalen Analysen bieten. Gleichzeitig soll auch Werbepartnern ein attraktives Umfeld für Markenkommunikation geboten werden. (pd/spo)