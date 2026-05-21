Publiziert am 21.05.2026

Der Hörerverlust von SRF 2 Kultur liege nicht nur am Publikumsverhalten. Das sagt Marco Meier, ehemaliger DRS-2-Programmleiter, der den Sender von 2008 bis 2010 leitete, in einem Interview mit dem Magazin Kulturtipp. Neben dem Abbau von Sendungen und der umstrittenen UKW-Abschaltung kritisiert Meier vor allem die digitale Strategie: Neue Formate wie der «Kulturplatz Talk» seien in Wahrheit schlicht altbekannte Radiosendungen – bloss neu als digitales Format etikettiert.

Dass anspruchsvolle Inhalte nach wie vor ein Publikum finden, zeigten laut Meier Beispiele wie das französische France Culture, Die Zeit oder die WoZ. Trotz der Zusicherung von Generaldirektorin Susanne Wille, am Sender festzuhalten, fehle der SRG ein tragfähiges Konzept: «Sendungen zu streichen, ist die einfachste und schlechteste Lösung», sagte Meier dem Kulturtipp. Hinzu herrsche intern eine Kultur der Angst, die öffentliche Kritik ersticke. (nil)