Publiziert am 23.11.2026

Die Zürcher Brandingagentur Keim Identity hat für die ZHAW eine Employer-Branding-Kampagne entwickelt. Im Zentrum steht eine Neonfigur, die sich in Szenen aus dem Arbeitsalltag der Hochschule einfügt. Die Bilder entstanden laut einer Mitteilung der Agentur an sechs Fotoshootings zu den Themen Dozieren, Workshop, Büro, Team sowie Forschung in Chemie und Technik. Für die sozialen Medien ist die Figur animiert.

Die Motive tauchen auch in den Stelleninseraten und auf dem neuen Karriereportal auf. Dieses informiert über Arbeitsbedingungen, Bewerbungsprozess, Weiterentwicklung und Einarbeitung. In Videos erzählen Mitarbeitende von ihrer Arbeit. Ausführliche FAQs sollen zudem dafür sorgen, dass die Inhalte auch in den Antworten von KI-Suchdiensten erscheinen.

Die Kampagne soll auch die Bindung des bestehenden Personals stärken. Die ZHAW beschäftigt gemäss ihrem Jahresbericht 2025 rund 3700 Mitarbeitende. (pd/nil)