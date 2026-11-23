Publiziert am 23.11.2026

SRF hat die Gäste von «Pattis Fight Club» bekannt gegeben. Den Auftakt macht am 6. Dezember FDP-Co-Präsidentin Susanne Vincenz-Stauffacher, wie es in einer Mitteilung heisst. Es folgen Partners-Group-Mitgründer Alfred Gantner (13. Dezember), SP-Bundesrat Beat Jans (20. Dezember) und SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann (27. Dezember).

Die Reihe mit Patti Basler läuft jeweils sonntags um 21.45 Uhr auf SRF 1 und Play SRF (persoenlich.com berichtete). Schauplatz ist ein fiktiver Boxkeller unter dem Bundeshaus. Dort empfängt Basler ihre Gäste an einem Schreibtisch mitten im Ring. Im Zentrum stehen Politgespräche, in denen die Gäste ihre schlagfertige Seite zeigen sollen. «Beat Jans ist mit zwei blauen Augen davongekommen und Barbara Steinemann hat einen rechten Haken geliefert – alle haben sich gut geschlagen», lässt sich Basler zitieren.

Unterstützt wird die Gastgeberin von Schauspieler Dominique Müller. Als Boxtrainer liefert er ihr während des Gesprächs Fakten zu den Schwachstellen der Gäste. Martina Ziesack, Leiterin Comedy & Satire bei SRF, bezeichnet das Format als «besonderen Jahresabschluss» für das Satireangebot des Senders. Produziert wird die Sendung von der Zürcher Firma Black Belt Productions, verantwortliche Produzentin bei SRF ist Simone Kern.

Bereits Ende 2020 führte Basler für SRF einen satirischen Jahresend-Talk mit der damaligen Bundesrätin Viola Amherd. (pd/nil)