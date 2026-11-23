Publiziert am 23.11.2026

Im Januar 2021 erschien im Gesundheitstipp ein doppelseitiger Artikel mit dem Titel «Multiple Sklerose: So riskant sind neue Medikamente». Die Autorin besprach verschreibungspflichtige MS-Medikamente, die in der Schweiz zugelassen sind. Dabei ging es vor allem um Nebenwirkungen und Kosten. In einer Tabelle gab sie für jedes Präparat an, ob es empfehlenswert sei: ja, bedingt oder nein.

Nach der Anzeige einer Drittperson wurde Swissmedic aktiv. Das Heilmittelinstitut sah im Artikel unzulässige Publikumswerbung für verschreibungspflichtige Arzneimittel. Ausserdem sei er unsachlich, unvollständig und damit irreführend. Im Mai 2021 verbot Swissmedic, den Text weiter zu veröffentlichen. Die Behörde verlangte, ihn von der Website zu löschen und in der nächsten Ausgabe ein Korrigendum zu drucken. Bei Zuwiderhandlung drohte eine Busse von bis zu 50’000 Franken. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte die Verfügung im September 2024.

Das Bundesgericht hat dieses Urteil aufgehoben. Der Artikel sei keine Arzneimittelwerbung im Sinne des Heilmittelgesetzes. Deshalb falle er auch nicht unter das Werbeverbot für rezeptpflichtige Medikamente, schreibt die II. öffentlich-rechtliche Abteilung im Urteil, das am Montag veröffentlicht wurde. Die Vorinstanzen hätten Bundesrecht verletzt. Der Entscheid ist zur Publikation in der amtlichen Sammlung vorgesehen.

«Dann wäre ein Informationsmonopol entstanden»

Für René Schuhmacher, Verleger des Gesundheitstipp, ist der Entscheid für die Schweizer Bevölkerung von grosser Bedeutung. Er erlaube den Medien, im redaktionellen Teil über Vor- und Nachteile auch von rezeptpflichtigen Medikamenten zu schreiben. Wäre Swissmedic mit der Verfügung durchgekommen, «wäre ein Informationsmonopol entstanden», teilte Schuhmacher auf Anfrage von persoenlich.com mit. Ohne Einverständnis der Behörde hätten Redaktionen nicht mehr über positive und negative Eigenschaften solcher Medikamente berichten dürfen, selbst wenn die Kritik von Fachleuten stamme.

Problematisch sei dies auch, weil Swissmedic zugleich für die Zulassung von Medikamenten zuständig sei. «Wenn eine Behörde ein Medikament für den Schweizer Markt zulässt, ist sie tendenziell nicht interessiert an Kritik an diesem Arzneimittel», so Schuhmacher. Der Gesundheitstipp vergleiche regelmässig auch rezeptpflichtige Medikamente, gestützt auf Studien und Fachleute. Bei guten Bewertungen habe Swissmedic von illegaler Werbung gesprochen, auch bei Beiträgen ohne jedes kommerzielle Interesse. Dem habe das Bundesgericht nun einen Riegel geschoben. Swissmedic hat auf eine Anfrage von persoenlich.com bisher nicht reagiert.

Medien sind nicht grundsätzlich ausgenommen

Die Herausgeberin Konsumenteninfo hatte in erster Linie argumentiert, redaktionelle Beiträge eines unabhängigen Magazins könnten gar keine Arzneimittelwerbung sein und Swissmedic sei dafür nicht zuständig. Diesem Argument folgt das Bundesgericht nicht. Gesetz und Verordnung beschränkten die Werberegeln nicht auf bestimmte Urheber. Auch unabhängige Dritte könnten im Einzelfall für ein Medikament werben.

Für unabhängige Medien ohne kommerzielles Interesse setzt das Gericht die Hürde aber hoch. Bei ihnen sei «nur sehr zurückhaltend von Arzneimittelwerbung auszugehen». Es müsse klar sein, dass es sich um Schleichwerbung oder eine Publireportage handle, die den Verkauf bestimmter Medikamente fördern soll. Kritische Berichte über verschreibungspflichtige Medikamente seien in der Regel keine Werbung.

Das Gericht beruft sich auf die Medienfreiheit und auf das Informationsinteresse von Patientinnen und Patienten. Unabhängige Berichte über Nebenwirkungen, Kosten oder Missstände dienten dem Gesundheitsschutz und damit demselben Ziel wie das Werbeverbot. Die Arzneimittel-Werbeverordnung unterscheide selbst zwischen Werbung und redaktionellen Beiträgen. Zudem seien Journalistinnen und Journalisten durch ihr Standesrecht zu Unabhängigkeit und Objektivität verpflichtet.

Die Tabelle allein macht noch keine Werbung

Dass der Verlag kein kommerzielles Interesse am Verkauf der genannten Medikamente hatte, war unbestritten. Auch bei Redaktion und Autorin sah das Gericht keine Hinweise darauf. Der Artikel behandle Risiken und Kosten zahlreicher Therapien. Mehrere Fachleute kämen zu Wort, und die Hersteller hätten Stellung nehmen können. Dass die Autorin die Behandlungen kritisch diskutiere, «entspricht der Natur und dem Sinn und Zweck der journalistischen Tätigkeit». Der Text richte sich zudem an die breite Leserschaft und nicht gezielt an MS-Betroffene.

Auch die Empfehlungstabelle ändert daran nichts, zumindest im Zusammenhang mit dem übrigen Text und in einem Konsumentenmagazin. In einem anderen Kontext könnte ihr Inhalt allerdings anders beurteilt werden, schreibt das Gericht.

Ob der Artikel ausgewogen und sachlich war, hat das Bundesgericht nicht geprüft. Offen liess es auch, ob das Verbot die Medienfreiheit verletzte. Swissmedic muss dem Verlag eine Parteientschädigung von 5000 Franken zahlen. Über die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht muss dieses neu entscheiden.

Auch die NZZ wehrt sich

Der Gesundheitstipp ist nicht das einzige Medium im Streit mit Swissmedic. Im Januar 2025 nannte das Heilmittelinstitut vier laufende Verfahren mit Medienverlagen. Die NZZ wehrt sich dagegen, dass sie einen Erfahrungsbericht über Migräne und Artikel über Abnehmspritzen löschen soll. Im Migräne-Fall gab das Bundesverwaltungsgericht im April 2025 Swissmedic recht (persoenlich.com berichtete). Die NZZ hat den Entscheid ans Bundesgericht weitergezogen. Gegenüber CH Media begründete Swissmedic ihr Vorgehen laut einer Meldung von Keystone-SDA so: Werbende Berichte könnten Patientinnen und Patienten dazu bringen, bei ihrer Ärztin oder ihrem Arzt ein bestimmtes Präparat zu verlangen.

Am selben Tag hat das Bundesgericht eine weitere Verfügung von Swissmedic aufgehoben, wie Keystone-SDA berichtet. Roche hatte in der Jubiläumsbroschüre «125 Years Celebrate Life» von 2021 auf einem Zeitstrahl zur Firmengeschichte die rezeptpflichtigen Medikamente «Perjeta» und «Hemlibra» aufgeführt. Swissmedic sah darin unzulässige Publikumswerbung, das Bundesverwaltungsgericht stützte die Verfügung. Laut Bundesgericht handelt es sich um reine Imagewerbung ohne Absicht, den Verkauf zu fördern (Urteil 2C_543/2024). (nil/sda)