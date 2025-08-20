VSM: Ladina Heimgartner wird Vizepräsidentin

Publiziert am 20.08.2025

Das Präsidium des Verlegerverbands Schweizer Medien (VSM) hat am Dienstag Ladina Heimgartner zur neuen Vizepräsidentin gewählt. Die Entscheidung fiel einstimmig. Heimgartner ist CEO von Ringier Medien Schweiz und gehört seit 2022 dem VSM-Präsidium an.

Sie löst Peter Wanner ab, der im Mai nach 22-jähriger Tätigkeit im VSM-Präsidium zurückgetreten ist (persoenlich.com berichtete). Heimgartner übernimmt das Amt neben ihrer Funktion als Konzernleiterin bei Ringier, wie es in einer Mitteilung heisst.

Verlegerpräsident Andrea Masüger äusserte sich demnach erfreut über die Wahl: «Ladina Heimgartner bringt ausserordentliche Medienkompetenz und viel Führungserfahrung mit. Ihre Ernennung ist ein grosser Gewinn für unseren Verband und die gesamte Branche.»

Heimgartner selbst erklärte: «Ich freue mich sehr, die Zukunft der Schweizer Medienbranche im VSM aktiv mitzugestalten, neu auch in der Rolle als Vizepräsidentin. Gemeinsam werden wir uns dafür einsetzen, dass private Medienunternehmen auch im digitalen Wandel erfolgreich und unabhängig bleiben können.»

Die 1980 geborene Medienfachfrau startete ihre Laufbahn 2006 als Kulturressortleiterin beim Bündner Tagblatt. 2007 wechselte sie zur SRG, wo sie verschiedene Positionen innehatte. Von 2014 bis 2017 leitete sie Radiotelevisiun Svizra Rumantscha RTR, anschliessend war sie stellvertretende Generaldirektorin der SRG.

Im Februar 2020 trat Heimgartner in die Gruppenleitung der Ringier AG ein und übernahm zunächst die Leitung des Corporate Centers und der Blick-Gruppe. Seit September 2023 führt sie als CEO das gesamte Schweizer Mediengeschäft von Ringier.

Neben ihrer Tätigkeit bei Ringier präsidiert Heimgartner seit 2024 den Weltverband der Zeitungs- und Nachrichtenmedien WAN-IFRA. Zudem sitzt sie im Verwaltungsrat der Forschungsinstitution Mediapulse und ist in weiteren branchenrelevanten Gremien tätig. (pd/cbe)