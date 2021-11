SRG: Larissa M. Bieler neu in der Geschäftsleitung

Der internationale Auslanddienst der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) ist künftig wieder in deren Geschäftsleitung vertreten. Larissa M. Bieler, die Direktorin der Unternehmenseinheit SWI swissinfo.ch, nimmt ab Mitte 2022 in dem Gremium Einsitz. Dies habe der Verwaltungsrat an seiner Sitzung vom Dienstag und Mittwoch entschieden, teilte die SRG am Donnerstag mit. Bieler ergänze die Geschäftsleitung mit strategisch wichtigen Kompetenzen im Dialog mit dem Publikum in einem internationalen Umfeld.

«SWI verfolgt das Geschehen im Ausland, denn uns interessieren die globalen Debatten und Themen, welche die Menschen in unseren Zielregionen beschäftigen. Hier wollen wir ihnen mit unseren Inhalten eine relevante und kontextualisierte Perspektive aus der Schweiz vermitteln. Während der Fokus in der Chefredaktion auf der persönlichen Relevanz in den Themen-Communities im Ausland liegt, konzentriert sich die Direktion künftig auf die Produktentwicklung und Unternehmenssteuerung und gewährleistet so einen weiteren konsequenten Schritt in der digitalen Transformation von SWI swissinfo.ch», wird SWI-Direktorin Larissa M. Bieler, zitiert.



Der Entscheid bestätige die Bedeutung, welche der Verwaltungsrat der Verbreitung von Schweizer Themen im internationalen Rahmen beimesse, hiess es weiter. SWI swissinfo.ch ging aus dem Schweizer Radio International (SRI) hervor und ist heute eine rein digitale Internet-Plattform in zehn Sprachen. Derzeit ist Bieler auch SWI-Chefredaktorin. Diese Funktion wird sie per Juli 2022 abgeben. Die Nachfolge ist noch offen. (sda/wid)