La Télé: Laurent Caspary wird Chefredaktor

Publiziert am 02.12.2025

Laurent Caspary ersetzt den interimistischen Chefredaktor Waadt, Roland Guex, der zu seinen Funktionen als Produzent und Verantwortlicher für Sonderoperationen zurückkehren wird, wie der Regionalsender am Dienstag mitteilte.

Für den 52-jährigen Journalist bedeutet dies eine Rückkehr zu den Wurzeln, da er seine Karriere 1997 beim regionalen Lausanner Fernsehen TVRL begonnen hatte. Danach arbeitete er in der Presse, unter anderem bei 24 Heures, La Liberté und Le Temps, bevor er zu RTS Radio wechselte. Dort war er als Waadtländer Korrespondent tätig, dann als redaktioneller Produzent, insbesondere der Sendung Forum, bevor er 2017 zum Chefredaktor aufstieg. (sda/spo)