Canal B: Laurent Kleisl wird Chefredaktor

Publiziert am 03.09.2025

Canal B, das neue Fernsehen für die Regionen Biel, Seeland und Berner Jura, baut sein Team auf. Der Sender hatte sich im Rennen um die Konzession durchgesetzt. Bisheriger Konzessionhalter TeleBielingue von Gassmann Media hatte Beschwerde eingereicht. Diese ist noch beim Bundesverwaltungsgericht hängig, heisst es in einer Mitteilung. Die Konzession von Canal B gilt daher ab dem 1. Januar 2026. Hinter dem Projekt Canal B steht die Mystik SA, der auch Canal Alpha gehört.

Laurent Kleisl wird seine Funktion als Chefredaktor des neuen Senders Anfang Dezember antreten. Pikant: Er hat 25 Jahre für die Gassmann-Gruppe gearbeitet, zuletzt als Co-Chefredaktor des Journal du Jura, wie der Mitteilung zu entnehmen ist.

Generaldirektor ab 1. Oktober wird Christian Willi. Laut Mitteilung baute er während dreissig Jahren eine französisch-schweizerische Pressegruppe auf, leitete sie und wirkte anschliessend bei einer NGO.

Paul Friedli wird die Betriebsleitung übernehmen. Derzeit leitet er das Ressort Lernmedien Technologie am Bundesamt für Sport in Magglingen. Zuvor führte er verschiedene Unternehmen im tontechnischen und audiovisuellen Bereich. Auch er nimmt seine Tätigkeit bei Canal B am 1. Oktober auf. Willi und Friedli sind beide zweisprachig. (pd/spo)