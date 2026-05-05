Luzerner Zeitung: Lena Berger wird Chefredaktorin

Publiziert am 05.05.2026

Der Verwaltungsrat von CH Media hat Lena Berger zur neuen Chefredaktorin der Luzerner Zeitung ernannt. Sie übernimmt damit die direkte Verantwortung für die Luzerner Tageszeitung sowie die Führung der Redaktionsleitenden der Zuger Zeitung, Nidwaldner Zeitung, Obwaldner Zeitung und Urner Zeitung. Sie folgt auf Christian Peter Meier, der Ende Juni in Pension geht, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Das Schönste am Regionaljournalismus ist die Nähe zu den Menschen», so Berger zu ihrer neuen Aufgabe. «Die Luzerner Zeitung öffnet auf jeder Seite ein Fenster in eine andere Lebensrealität; von der Gewerblerin über den Bergbauern bis zur Stadtpolitikerin. Gerade in Zeiten von Social-Media-Algorithmen möchte ich zusammen mit der Redaktion eine Zeitung machen, in der Leserinnen und Leser Ansichten kennen lernen, die sie überraschen – und nicht nur in dem bestätigen, was sie ohnehin denken.»

Berger ist seit 2007 als Journalistin tätig und hat sich unter anderem auf Justizthemen spezialisiert. Ihre Karriere begann sie als Regionaljournalistin bei 20 Minuten in Luzern, später verantwortete sie bei der Luzerner Zeitung den Regionalteil der Sonntagsausgabe. 2019 wechselte sie als Chefredaktorin zum Onlinemagazin Zentralplus und wurde im selben Jahr zur «Zentralschweizer Journalistin des Jahres» gewählt. Aktuell ist sie beim Beobachter als Online-Blattmacherin und stellvertretende Chefredaktorin tätig (persoenlich.com berichtete).

Die in Luzern wohnhafte Berger hat Psychologie, Strafrecht und Kriminologie an der Universität Bern studiert. Neben ihrer journalistischen Tätigkeit ist sie Mitglied des Schweizer Presserats, Dozentin am MAZ in Luzern und Mitglied im Vorstand des Vereins Qualität im Journalismus (QuaJou).

Anna Wanner, Vorsitzende des Publizistischen Ausschusses des Verwaltungsrats von CH Media, begründet die Wahl: «Lena Berger überzeugt sowohl als Journalistin wie auch als Führungspersönlichkeit. Mit ihrer starken regionalen Verankerung und ihrem digitalen Wissen bringt sie beste Voraussetzungen mit, um als Chefredaktorin der Luzerner Zeitung wichtige Impulse zu setzen.»

CH-Media-Chefredaktor Patrik Müller ergänzt: «Lena Berger ist dem Team aus ihrer Zeit bei der Luzerner Zeitung in bester Erinnerung. Es freut uns sehr, dass wir sie als Chefredaktorin gewinnen und auf ihre Erfahrungen in der digitalen Transformation und auf ihr journalistisches Know-how zählen dürfen.» (pd/cbe)