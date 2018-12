Das Kreativteam um Chefradaktor Patrick Pierazzoli und Creative Director Florian Ribisch hat in den vergangen Wochen mit viel Engagement am visuellen Auftritt des Schweizer Lifestyle-Hefts gearbeitet. In der Winterausgabe 2019, die am 12. Dezember erscheint, zeigt sich «Faces» erstmals im neuen Format – mit verändertem Layout und noch mehr Inhalt –, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die «Faces»-Macher glauben fest an die Präsenz von Print: «Ein aufgeschlagenes Heft entfaltet sofort die Wirkung und bleibt beständig im Auge», wird Creative Director Ribisch in der Mitteilung zitiert. Die Sehgewohnheiten hätten sich verändert, das Auge habe sich in den letzten Jahren an intensive Unterhaltung durch Smartphone-Zapping gewöhnt. Ziel sei es gewesen, ein Magazin zu machen, das diesen modernen Herausforderungen gerecht werde und die Balance zwischen Print und Internet finde.

«Das neue ‹Faces› feiert daher Print in voller Pracht, kleinteilige, liebevoll gestaltete Strecken wechseln sich mit grosszügigen ab», heisst es in der Mitteilung weiter. Ständig fänden Vertiefung und Verlinkung in das Internet, in das «Faces»-Universum auf Instagram und Facebook sowie auf faces.ch statt.

Die bedeutenste Veränderung hat das Format erfahren. Mit 230x275 Millimeter ist das Heft nun deutlich breiter und vermittelt dem Leser beim Aufklappen eine panoramaähnliche Sicht. Zudem sind die Schriften aktualisiert worden. Noch immer exklusiv für «Faces» gestaltet, dienen sie als starkes Erkennungsmerkmal. (pd/as)