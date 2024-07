Inside IT: Lohnverzicht wegen Werbeflaute

Die Mitarbeitenden des Schweizer Onlinemediums Inside IT müssen auf einen Teil ihres Lohnes verzichten. Der Verleger von Winsider bestätigte auf Anfrage Informationen von persoenlich.com. «Wir haben mit unseren Mitarbeitenden vereinbart, dass sie für einen Zeitraum von drei Monaten auf 20 Prozent ihres Lohnes verzichten», so Christian Fehrlin.

Als wesentlichen Grund für diese Massnahme nennt Fehrlin «die spürbar gesunkenen Werbeeinnahmen im ersten Halbjahr». Diese hätten den Verlag vor die Herausforderung gestellt, die Ausgaben zu reduzieren. «In einer solchen Situation wäre Personalabbau eine übliche Massnahme. Wir sind jedoch fest davon überzeugt, dass unser Team hervorragend ist und wir ohne Personalabbau auskommen werden», so Fehrlin am Freitag.

Man habe daher nach Alternativen gesucht, die es ermöglichen würden, die Kosten zu senken, ohne Mitarbeitende zu entlassen. «Das Team hat sehr verständnisvoll und kooperativ auf diese Massnahme reagiert, auch wenn sie einschneidend ist und ein grosses Opfer darstellt», so Fehrlin weiter. Den betroffenen Mitarbeitenden von Inside IT sei jedoch zugesichert worden, dass der Lohnausfall – sofern möglich – so schnell wie möglich, jedoch spätestens bis 2025 vollständig kompensiert werden soll. Betroffen sind laut Fehrlin «alle Mitarbeitende mit einem Arbeitsvertrag», also insgesamt fünf.

Zum Winterthurer Verlag Winsider gehörte auch das medizinische Branchenportal Medinside. Dieses wurde Anfang des Jahres von Just-medical übernommen (persoenlich.com berichtete).