Publiziert am 09.07.2026

Die Superlocal GmbH aus Eglisau übernimmt von der Zürcher Lokalinfo AG die vier Titel Stadtanzeiger Opfikon, Anzeiger von Wallisellen, Volketswiler Nachrichten. Vorbehaltlich des Abschlusses laufender Gespräche mit der Gemeinde und den Kirchen Kilchberg übernimmt Superlocal auch den Kilchberger. Der Wechsel erfolgt auf Januar 2027. Die Lokalinfo AG zieht sich nach eigenen Angaben aus dem Mediengeschäft zurück.

Redaktionen und Anzeigenverkauf sollen erhalten bleiben: Sämtliche verantwortlichen Redaktorinnen und Redaktoren sowie die Mitarbeitenden im Verkauf würden übernommen, heisst es in der Mitteilung. Wie die Volketswiler Nachrichten in eigener Sache schreiben, bleibt dort der langjährige verantwortliche Redaktor Toni Spitale im Amt; die Verträge mit der Gemeinde würden unverändert weitergeführt.

Zur Übernahme äussern sich beide Seiten wohlwollend. «Wir sind froh, mit der Superlocal GmbH eine tragfähige Anschlusslösung gefunden zu haben», lässt sich Beat Rechsteiner, Verwaltungsratsdelegierter der Lokalinfo AG, in der Mitteilung zitieren. Geschäftsführer Peter Wick kündigt an, die Titel gemeinsam mit den bestehenden Teams «behutsam weiterentwickeln» zu wollen.

Hinter Superlocal steht Meteonews-Gründer Peter Wick. Er betreibt bereits das Newsportal zueriunterland24.ch. Anfang 2026 erhielt er den Zuschlag für den Betrieb der lokalen News-Plattform Kloten24. Den entsprechenden Auftrag hatte die Stadt Kloten öffentlich ausgeschrieben – Wick stach mit seinem Angebot den von Lokalinfo herausgegebenen Klotener Anzeiger aus (persoenlich.com berichtete).

Für die Lokalinfo AG, deren Verwaltungsrat der Autoimporteur und Alt-SVP-Nationalrat Walter Frey präsidiert, ist der Verkauf der Zeitungen der vorläufig letzte Schritt eines längeren Rückzugs. Ende 2024 hatte der Verlag vier Stadtzürcher Quartierzeitungen an Christoph Blochers Tagblatt der Stadt Zürich AG abgegeben, das inzwischen zur Berner Interact Media Group gehört. 2025 verlor Lokalinfo den Gemeinde‑Auftrag für das amtliche Publikationsorgan Küsnacht an die Verlag Zolliker Bote AG, worauf der Küsnachter eingestellt und durch den «Küsnachter Boten» ersetzt wurde. (pd/nil)