Publiziert am 18.09.2024

Die Tagblatt der Stadt Zürich AG übernimmt per 1. Januar 2025 die Verlagsrechte der vier Zürcher Quartierzeitungen von der Lokalinfo AG. Es handelt sich um den «Zürichberg», «Zürich-Nord», «Zürich 2» und «Zürich-West». Die Titel gehören Autoimporteur Walter Frey. Dies berichtet das Tagblatt in seiner aktuellen Ausgabe vom Mittwoch.

Zu hohe Verteilkosten

Die vier Zeitungen werden im Dezember 2024 zum letzten Mal in ihrer gewohnten Form verteilt. Wie und in welchem Umfang das Tagblatt die Quartierzeitungen integrieren kann, werde in den kommenden Wochen durch die Geschäftsleitung des Tagblatts erarbeitet.

Ob es zu einem personellen Abbau kommen wird, wisse man noch nicht, meinte Tagblatt-Verleger Christoph Blocher gegenüber persoenlich.com. Er stellt aber klar, dass sich das Tagblatt nach dem Einstellung der vier Quartierzeitungen künftig noch stärker um die Belange der einzelnen Quartiere kümmern werde. «Quartierzeitungen erfüllen in der heutigen Zeit eine wichtige Aufgabe,» so Blocher.

Der Grund für die Zusammenlegung der einzelnen Titel sei auch nicht inhaltlicher Natur, sondern vor allem wegen den hohen Verteilkosten. Da es mittlerweile keine selbstständigen Verteilorganisation mehr gäbe, da diese durch alle durch Post aufgekauft worden seien, fände auch kein Wettbewerb mehr statt. «Zeitungsmachen ist ein hartes Business geworden», so Blocher. Zudem habe man als Gratiszeitung auch keinen Anspruch auf verbilligte Posttaxen.

Die Lokalinfo AG gibt weiterhin den «Küsnachter» und im Zürcher Unterland den «Klotener Anzeiger», den «Glattfelder» und den «Stadtanzeiger» in Opfikon-Glattbrugg sowie am linken Seeufer den «Kilchberger» heraus. (ma)