Energy Luzern: Maik Wisler wird Morgenshow-Moderator

Die Hörerinnen und Hörer von Energy Luzern werden ab Montag, 16. August, von einer bekannten und sehr vertrauten Stimme geweckt: Der 39-jährige Maik Wisler übernimmt die Moderation von «Energy Mein Morgen» und begleitet die Zentralschweiz live aus dem Sendestudio in Luzern. Für Maik Wisler ist es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln – seine ersten Radioerfahrungen sammelte er 2004 an der Seite von Roman Kilchsperger bei Energy Zürich. Auf Energy Luzern wird Maik Wisler von Montag bis Freitag von 5 bis 10 Uhr zu hören sein, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der gebürtige Luzerner und zukünftige Morgenshowmoderator freue sich sehr auf die neue Herausforderung und den Sendestart. «Ich bin top motiviert und überzeugt, dass Energy Luzern viel frischen Wind in die Zentralschweiz bringen wird. Und ich bin natürlich extrem stolz darauf, zusammen mit meinem Morgenshowteam von Anfang an und bei der Lancierung des neuen Radiosenders dabei sein zu dürfen», wird Wisler zitiert.

2004 entdeckte Maik Wisler als Praktikant von Roman Kilchsperger bei Energy Zürich seine Leidenschaft fürs Radiomachen. «Ich weiss noch gut, wie Maik genervt hat mit seinen tausend Fragen. Er hat schon damals fürs Radio geglüht. Inzwischen hat er seine Erfahrungen gesammelt und ist bereit, der beste Host zu sein, den Luzern sich wünschen kann», so Roman Kilchsperger. Nach einem Engagement bei Radio Sunshine war der Entertainer zuletzt während 16 Jahren das Aushängeschild der Morgenshow von Radio Pilatus.

Maik Wisler war durch seine Vergangenheit bei Energy und mit seiner Verbundenheit und Bekanntheit in der Zentralschweiz «der absolute Wunschkandidat» für die Moderation der Morgenshow auf Energy Luzern, wie es in der Mitteilung weiter heisst. «Er brennt fürs Radiomachen, ist kreativ und talentiert und er ist eine lokale Personality, die viele Sympathien geniesst», schreibt der Sender.

Während der Lancierungsphase werden verschiedene Luzerner Gäste aus Politik, Unterhaltung, Kultur und Sport live zu Gast sein. Hörerinnen und Hörer von Energy Luzern können Tickets für das Energy Air am Samstag, 4. September 2021, im Stadion Wankdorf in Bern gewinnen.

Energy Luzern geht am Montag, 16. August 2021 live aus der Stadt Luzern auf Sendung. Das neue Zuhause von Energy Luzern befindet sich an prominenter und zentraler Lage – zwischen der Altstadt, dem Löwencenter und dem See an der Hofstrasse 2. Die Räumlichkeiten sind bereits im Umbau und das neue Radiostudio wird dann im Herbst offiziell eröffnet. (pd/cbe)