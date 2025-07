Halbjahresbilanz: «Man hätte sich das nicht vorstellen können»

Publiziert am 08.07.2025

«G&G» ist Geschichte, 20 Minuten Print bald auch. Die SRG kommt ins Wanken, hat aber mit dem ESC gezeigt, dass sie in der Lage ist, grosse internationale Events souverän über die Bühne zu bringen. «Es sind in dem halben Jahr Sachen passiert, die man sich früher gar nicht vorstellen konnte», bemerkt Verleger und Chefredaktor Matthias Ackeret.

persoenlich.com feiert seien 25. Geburtstag und hat rund 30 Persönlichkeiten aus der Branche nach ihrem Bezug zum Newsportal gefragt. Die hohe Wertschätzung falle auf, stellt Redaktorin Sandra Porchet fest. Ob die Branche dafür auch bereit wäre zu bezahlen? Eine schwierige Frage, findet Ackeret. Aber es gäbe jetzt schon einen Weg, persoenlich.com zu unterstützen.

