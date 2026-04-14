Wemf Mach Basic: «Man kann immer noch sagen: Print lebt»

Publiziert am 14.04.2026

Die halbjährlichen Wemf-Zahlen sind erschienen – und sie sorgen wie gewohnt für Gesprächsstoff. Bei den Tageszeitungen sticht vor allem der Blick hervor: Er legt um 8,7 Prozent zu und kommt neu auf 300'000 tägliche Leserinnen und Leser. Damit schiebt er sich vor den Tages-Anzeiger. Bei den Magazinen verlieren einige Titel signifikant, auch die Sonntagstitel präsentieren sich schwächer als im Vorjahr (persoenlich.com berichtete).

Verleger Matthias Ackeret und persoenlich.com-Redaktionsleiter Christian Beck stellen fest: Die Umschichtung vom Print ins Digitale funktioniert nicht – ein Grossteil der Digitalerlöse fliesst zu den grossen Plattformen ab und nicht ins eigene Wertsystem. Dennoch hält Ackeret fest: «Man kann immer noch sagen: Print lebt.» Beide sehen im Lokaljournalismus ein stabiles Fundament: «Der Veloständer vor dem Haus interessiert dich halt mehr als was ausserhalb der Schweizer Grenze passiert», so Beck.

Die Rubrik «Good News / Bad News» behandelt unter anderem die Fehlprognose von Weltwoche-Kolumnist Kurt W. Zimmermann zum ungarischen Wahlausgang:

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (cbe)