14.04.2026

Wemf Mach Basic

«Man kann immer noch sagen: Print lebt»

Die neuen Wemf-Zahlen zeigen: Blick legt kräftig zu, die Sonntagstitel verlieren, und 74 Prozent würden ihre Tageszeitung vermissen. Verleger Matthias Ackeret und Redaktionsleiter Christian Beck diskutieren in der neuesten persoenlich.com-Podcast-Folge, was das über den Zustand der Schweizer Medienbranche verrät.
Wemf Mach Basic: «Man kann immer noch sagen: Print lebt»
Trotz teils sinkender Reichweiten: Printmedien sind noch immer gefragt. (Bild: Keystone/Alessandro della Valle)
Publiziert am 14.04.2026

Die halbjährlichen Wemf-Zahlen sind erschienen – und sie sorgen wie gewohnt für Gesprächsstoff. Bei den Tageszeitungen sticht vor allem der Blick hervor: Er legt um 8,7 Prozent zu und kommt neu auf 300'000 tägliche Leserinnen und Leser. Damit schiebt er sich vor den Tages-Anzeiger. Bei den Magazinen verlieren einige Titel signifikant, auch die Sonntagstitel präsentieren sich schwächer als im Vorjahr (persoenlich.com berichtete).

Verleger Matthias Ackeret und persoenlich.com-Redaktionsleiter Christian Beck stellen fest: Die Umschichtung vom Print ins Digitale funktioniert nicht – ein Grossteil der Digitalerlöse fliesst zu den grossen Plattformen ab und nicht ins eigene Wertsystem. Dennoch hält Ackeret fest: «Man kann immer noch sagen: Print lebt.» Beide sehen im Lokaljournalismus ein stabiles Fundament: «Der Veloständer vor dem Haus interessiert dich halt mehr als was ausserhalb der Schweizer Grenze passiert», so Beck.

Die Rubrik «Good News / Bad News» behandelt unter anderem die Fehlprognose von Weltwoche-Kolumnist Kurt W. Zimmermann zum ungarischen Wahlausgang:

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (cbe)


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