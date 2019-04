Ringier: Marc Challandes stösst zur Blick-Gruppe

Marc Challandes wird per 1. Mai 2019 Head of Commercial Innovation bei der Blick-Gruppe. Er leitet in seiner Funktion den Bereich Digital Sales & Innovation. Dieser wurde im Rahmen der Reorganisation neu geschaffen und ist in der Abteilung «Business» von Blick-Geschäftsführer Alexander Theobald angesiedelt.

«Bei der Blick-Gruppe wird Marc Challandes seine grosse Expertise einsetzen und neue kommerzielle Ideen entwickeln. In Zusammenarbeit mit Admeira wird er dabei unser Werbegeschäft weiter vorantreiben und Blick TV im Werbemarkt positionieren», schreibt Theobald in einer internen Mitteilung, die persoenlich.com vorliegt.

Challandes verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Digital Business und hat in zahlreichen Funktionen für nationale und internationale Unternehmen gearbeitet. Er kommt vom Schweizer FinTech-Start-up Sentifi, wo er als Director Media den Aufbau und die Weiterentwicklung der Bereiche Vermarktung, Produkt und Marketing innehatte. Zuvor arbeitete er während mehreren Jahren bei Tamedia, zuletzt als Deputy COO Tamedia Advertising und Head of Commercial Products & Technology. «Er hat während dieser Zeit unter anderem dafür gesorgt, dass ‹20 Minuten› zum bestkommerzialisierten Media-Case des Landes geworden ist, insbesondere auf Mobile und Video», so Theobald weiter. (pd/cbe)