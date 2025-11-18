Netzmedien: Marc Landis übernimmt die Firma

Publiziert am 18.11.2025

Marc Landis übernimmt die Netzmedien AG zum 1. Januar 2026 im Rahmen eines Management-Buy-outs vom bisherigen Firmeninhaber und Mitgründer Heinrich Meyer, der sich nach über 25 Jahren aus dem Unternehmen zurückzieht. Landis ist seit rund 15 Jahren Chefredaktor bei den Netzmedien und hat in dieser Zeit die Lancierung der Fachmedientitel IT-Markt (2010), CEtoday (2012) und des Onlinenewsportals SwissCybersecurity.net (2021) verantwortet.

Die Redaktion der Netzwoche führt er seit November 2014, seit Mai 2025 zusätzlich das französischsprachige ICTjournal. «Mit der Übernahme der Netzmedien AG geht für mich ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung», wird Landis in einer Mitteilung vom Dienstag zitiert. Meyer bezeichnet die Übergabe an den langjährigen Chefredaktor als Sicherstellung der Zukunft des Unternehmens mit Kontinuität in Strategie und Organisation.

Die Netzmedien AG beschäftigt rund 25 Mitarbeitende und gibt die Print- und Onlinemedien ICTjournal, IT-Markt, Netzwoche, SwissCybersecurity.net sowie das Schweizer ICT-Jahrbuch heraus. (pd/cbe)