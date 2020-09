AZ-Recherche

Marc Walder kritisiert eigene Sport-Redaktion

Nachdem Sepp Blatter in einem Brief an den Ringier-Chef die Berichterstattung des Blicks bemängelte, antwortete Marc Walder nun seinerseits mit einem Schreiben. Darin gibt er zu, dass die Sportredaktion «tatsächlich einseitig» gewesen sei. Dies schreibt die Aargauer Zeitung.

Marc Walder will von einem Interessenskonflikt seinerseits nichts wissen. (Bild: Keystone/Gaetan Bally)