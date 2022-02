Finews: Marco Babic als Redaktor gestartet

Nach Jade Cano und York Runne erhält die Redaktion von Finews erneut Zuwachs von Bloomberg. Marco Babic ist Anfang Februar 2022 als Senior Contributor/Editor und Redaktor zu finews.com gestossen, schreibt das Portal. Der erfahrene Journalist arbeitete fast 20 Jahre für das amerikanische Medienunternehmen.

Babic studierte an der Fairleigh Dickinson University in New Jersey Finanz- und Wirtschaftswissenschaften, bevor 1990 seine berufliche Karriere als Senior Financial Economist bei der Firma Evans Economics in Washington DC startete. Nach verschiedenen Tätigkeiten bei «Market News Service» wechselte er 2000 zu Bloomberg News, wo er in verschiedenen Führungsfunktionen in Washington DC, Tokio, Singapur und Zürich tätig war.

«Ich freue mich ausserordentlich, dass wir mit Marco Babic einen weiteren, höchst erfahrenen Journalisten für unser Team gewinnen konnten. Mit seiner grossen Erfahrung, seinem fachlichen Know-how und seiner Kompetenz wird er massgeblich dazu beitragen, die internationale Ausrichtung der finews-Plattform weiter auszubauen», sagte Finews-Herausgeber Claude Baumann. (pd/wid)