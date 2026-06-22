Vintage Radio: Marietta Tomaschett kehrt ans Mikrofon zurück

Publiziert am 22.06.2026

Die Bündnerin war über 14 Jahre bei DRS 3, später SRF 3 zu hören und wechselte 2013 zu Radio SRF 1. Ende April wurde sie pensioniert. Nun meldet die Energy-Gruppe von Ringier, dass Marietta Tomaschett auf Vintage Radio zu hören sein wird.

«Wir freuen uns sehr, mit Marietta Tomaschett eine profilierte und beim Publikum geschätzte Radiopersönlichkeit gewonnen zu haben», lässt sich Programmleiter Joel Grolimund in einer Mitteilung zitieren. Tomaschett selbst sagt dort: «Vintage Radio und ich – das passt wie Deckel auf Eimer.»

Tomaschett ergänzt das Team um Melanie Winiger, Laura Eberle und Joel Grolimund. Die Morgenshow war im November 2025 zum zehnjährigen Bestehen des zur Energy-Gruppe gehörenden Senders gestartet (persoenlich.com berichtete), damals noch mit Anna Maier. Diese kündigte während der Probezeit und verliess den Sender bereits Ende Januar 2026. Produzentin Laura Eberle moderiert seit Februar an Donnerstagen und Freitagen zudem selbst (pd/nil)