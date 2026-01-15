Vintage Radio: Anna Maier verlässt den Sender wieder

Anna Maier kehrt Vintage Radio bereits Ende Januar den Rücken. Die 48-jährige Moderatorin, die erst am 17. November 2025 zusammen mit Joel Grolimund und Melanie Winiger die neue Morgenshow des Energy-Ablegers gestartet hatte, kündigte noch in der Probezeit. Chief Audio Officer Pascal Aminzadeh bestätigte entsprechende Informationen von persoenlich.com.

«Ich liebe das Radio, doch der Arbeitsrhythmus mit extrem frühen Morgenstunden ist für mich als ausgewiesenen Nachtmenschen langfristig nicht tragbar – das hat sich relativ schnell gezeigt», so Anna Maier auf Anfrage. «Eine Weiterführung in einer anderen Rolle stand zwar im Raum, entsprach jedoch nicht dem, wofür ich angetreten bin. Deshalb habe ich mich entschieden, diesen Abschnitt loszulassen.» Die Entscheidung sei bei Vintage Radio auf Verständnis gestossen – «ein grossartiges Team, das ich vermissen werde». Nun freue sie sich darauf, «künftig auf Hörerseite dabei zu sein – wenn auch nicht ganz so früh».

«Von der Eule in eine Lerche»

Maier hatte im September gegenüber persoenlich.com noch gesagt, sie wolle sich «von der Eule in eine Lerche verwandeln». Auf die Frage, wie sie mit dem frühen Start um 5 Uhr umgehen werde, antwortete sie damals: «Ich wäre gerne einer, bin es aber nicht. Mich um 3 Uhr morgens aus dem Bett zu schälen, wird sicher eine Herausforderung. Aber das zeigt auch, wie sehr mich das Vintage-Radio-Fieber gepackt hat.» Zudem hatte sie eingeräumt: «Wer mich privat kennt, weiss: Frühmorgens bin ich ohnehin eher wortkarg.»

Die frühere SRF-Moderatorin war nach über zehn Jahren Radioabstinenz ans Radiomikrofon zurückgekehrt und hatte zusammen mit Joel Grolimund die Co-Programmleitung übernommen (persoenlich.com berichtete).

Nach Maiers Abgang bilden die beiden Hosts Melanie Winiger und Joel Grolimund sowie die Producer Laura Eberle und Philippe Klemenz weiterhin das Kernteam und moderieren und produzieren die Vintage Radio-Morgenshows, wie es weiter heisst. Ob eine weitere Moderationspersönlichkeit zum Team dazustösst, ist zum jetzigen Zeitpunkt offen.

«Wir bedauern Annas Entscheidung sehr, haben jedoch volles Verständnis dafür», so Aminzadeh. «Ich möchte mich ganz herzlich bei ihr für ihr grosses Engagement bedanken – insbesondere für ihre wertvolle Arbeit beim Start der Vintage Radio-Morgenshow.»

Die neue Morgenshow war Teil einer umfassenden Programmreform zum zehnjährigen Bestehen des zur Energy-Gruppe gehörenden Senders. Vintage Radio war zuvor ein reiner Musiksender ohne moderierte Inhalte gewesen.