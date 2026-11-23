Publiziert am 23.11.2026

Hinter der Auszeichnung steht eine kleine Gruppe von Anhängern des Berner Wappentiers. Der Bärentrust vergibt den Bäredräck seit 1985 jeweils am Zibelemärit an Personen, die im kulturellen und gesellschaftlichen Leben Berns Aussergewöhnliches geleistet haben.

Salzmann mache Köchinnen und Köche, Beizen sowie kulinarische Entdeckungen sichtbar. So begründet der Bärentrust laut der Nachrichtenagentur Keystone-SDA die Wahl.

Salzmann arbeitete 15 Jahre lang für Titel von Tamedia, darunter der Tages-Anzeiger, der Bund, die Berner Zeitung und die SonntagsZeitung. Heute schreibt sie als freie Journalistin für Falstaff über die Berner Gastroszene und für Salz & Pfeffer über Fine Dining. Im Juni 2025 hat sie zudem beim Berner Onlinemagazin Hauptstadt den Newsletter «Gastro-Brief» übernommen (persoenlich.com berichtete). Mit Camilla Landbø hat Salzmann das «Bern Kochbuch» verfasst, für das fünf Berner Kochbrigaden die Rezepte lieferten.

Im vergangenen Jahr ging der Bäredräck an Ballzauber Bern, 2024 an das Mattequartier. Unter den bisherigen Preisträgern finden sich auch zwei Medien: 2018 das YB-Fanradio Gelb-Schwarz, bei dem Salzmann moderiert, und 2015 der Lifestyle-Blog «Bärner Meitschi». (sda/nil)