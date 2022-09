Keystone-SDA: Markus Schwab tritt nächstes Jahr ab

von Michèle Widmer

Keystone-SDA sucht eine neue Geschäftsführerin oder einen neuen Geschäftsführer. Seit Freitag ist der CEO-Posten in einem Stelleninserat ausgeschrieben. Markus Schwab, der die Funktion seit 16 Jahren innehat, tritt ab. Er habe den Verwaltungsrat vor zirka zwei Jahren informiert, dass er im Jahr 2023 nach 45 Jahren im Erwerbsleben langsam kürzertreten möchte, sagt Schwab auf Anfrage von persoenlich.com.

Ausgeschrieben ist die Stelle auf Sommer 2023. Dann bleibt Schwab für eine allfällige Einführungszeit für die neue Person im Unternehmen und erwartet das operative Ausscheiden im Herbst 2023. Danach steht für ihn das «Kürzertreten» im Vordergrund – «so dass mehr Zeit für meine Frau und unsere vier noch in Ausbildung befindenden Kinder übrig bleibt.» Ganz zurücklehnen will sich Schwab aber nicht. «Als diplomierter Wirtschaftsprüfer mit vielen Jahren Führungserfahrung und vertieften Kenntnissen im Fachgebiet von Unternehmungs-Sanierungen, gehe ich davon aus, dass ich diese Fähigkeiten noch in einigen Beratungs- und Verwaltungsratsmandaten einsetzen kann.»

Markus Schwab startete 2003 bei Keystone-SDA und leitete den Geschäftsbereich Finanzen und Administration, bis er drei Jahre später zum Vorsitzenden der Geschäftsleitung ernannt wurde. Davor war er in Führungspositionen bei der Regiobank Solothurn, Ernst & Young und bei der Visana tätig.