UseTheNews: Markus Spillmann wird Projektleiter

Publiziert am 14.05.2024

Die Projektleitung zum Aufbau von UseTheNews hat Markus Spillmann übernommen, wie die Dachorganisation zur Förderung von Nachrichtenkompetenz gegenüber persoenlich.com mitteilte.

Spillmanns langjährige Erfahrung in der schweizerischen Medienbranche – unter anderem war er langjähriger Chefredaktor der NZZ –, aber auch seine Erfahrungen im Bildungsbereich seien «die besten Voraussetzungen, mit ihm zusammen UseTheNews erfolgreich umzusetzen und zu einer nationalen Anlaufstelle für Nachrichtenkompetenz zu entwickeln», heisst es.

Hervorgehoben wird auch Spillmanns Umsetzung des Journalismus-Workshops für Jugendliche auf Initiative der Burgergemeinde Bern vor einem Jahr. «Der Journalismus steht wie wohl nie zuvor in seiner Geschichte in Konkurrenz mit anderen Informationsangeboten», sagte Spillmann damals in einem persoenlich.com-Interview.

Mit UseTheNews machen Keystone-SDA, die SRG und der Verlegerverband Schweizer Medien gemeinsame Sache. Unterstützt werden sie von der Stiftung Mercator. Unter UseTheNews werden diverse Initiativen und Projekte gebündelt. (cbe)