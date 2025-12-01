Axel Springer: Martenstein folgt auf Wagner

Publiziert am 01.12.2025

Er folgt mit «Mail von Martenstein» dem im Oktober verstorbenen Franz Josef Wagner, dessen unverwechselbare Mischung aus Provokation und Poesie Millionen Leserinnen und Leser begeistert hat. «Mail von Martenstein» erscheint künftig von Montag bis Freitag in der gedruckten Bild-Zeitung, seine wöchentliche Kolumne in der Welt am Sonntag führt Martenstein weiter.

Hat alle grossen Preise gewonnen

«Mit Harald Martenstein gewinnt Bild einen der renommiertesten Journalisten Deutschlands. Brillant, streitbar, originell. Seine Reportagen und Kolumnen haben über viele Jahre Massstäbe gesetzt», schreibt der Axel-Springer-Verlag. Er erhielt mehrere Preise, unter anderem den Egon-Erwin-Kisch-Preis, den Henri-Nannen- sowie den Theodor-Wolff-Preis, und hat zahlreiche Bücher veröffentlicht.

Marion Horn, Vorsitzende der Bild-Chefredaktionen: «Franz Josef Wagners Kolumne fortzuführen, ist für uns Verantwortung und Ehre. Ich freue mich sehr, dass wir mit Harald Martenstein einen Autor gewinnen konnten, der gleichermassen amüsant und furchtlos ist.»

Harald Martenstein kommentiert sein Engagement als Nachfolger von Franz Josef Wagner so: «Lieber Franz Josef, ich habe deine Texte gemocht, weil sie etwas völlig Verrücktes hatten. Es gibt zu wenige Verrückte in unserem Job. Ich werde versuchen, auf meine Art völlig verrückt zu sein, und wenn wir uns im Jenseits bei einer Flasche Wein treffen, sagst du mir, wie du's gefunden hast, ja?» (pd/nil)