Watson: Martin Lüscher hat gekündigt

von Michèle Widmer

Bei Watson kommt es zu einem weiteren Abgang in der Chefredaktion. Martin Lüscher verlässt das Onlinemedium Ende Februar 2024, wie er auf Anfrage sagt. Lüscher gehörte im Jahr 2013 zum Gründungsteam von Watson. Er verantwortete zuerst die redaktionelle Infrastruktur und wurde später Co-Leiter vom Produkteteam, bis er 2017 Mitglied der Chefredaktion wurde.

«Ich konnte in den vergangenen zehn Jahren den Wandel vom Start-up zu einem grossen Newsportal mit Satelliten in Berlin und Lausanne miterleben und mitgestalten», sagt Lüscher gegenüber persoenlich.com. Nach zehn Jahren sei in ihm der Wunsch nach einer grösseren Veränderung gereift.

Im Sommer hat Nadine Sommerhalder die Watson-Chefredaktion neu übernommen (persoenlich.com berichtete). Dort sei diese in guten Händen, sagt Lüscher dazu. Er fügt an: «Nach einem halben Jahr Übergangsphase scheint mir nun der richtige Zeitpunkt gekommen.»

Bereits einen Monat früher, Ende Januar 2024, hört Chefredaktionsmitglied Marius Egger bei Watson auf (persoenlich.com berichtete). Auch er war Gründungsmitglied des Medienportals.

Wie es für Lüscher beruflich weitergeht, weiss er noch nicht. «Ich bin sehr offen», sagt er. In seiner Arbeit für Watson habe er ein weites Gebiet abgedeckt. Grundsätzlich fühle er sich in der Schnittstelle zwischen Inhalt, Produkt und Technik sehr wohl.

Vor dem Start von Watson war Lüscher bei 20 Minuten, davor bei der damaligen AZ-Medien-Gruppe tätig.