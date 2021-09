TeleBielingue: Mäth Gerber startet als Info-Moderator

Ab Montag hat die Regionalsendung «Info» von TeleBielingue einen neuen Moderator: Mäth Gerber. Der diplomierte Trainer, Coach und Sprecher verstärkt das deutschsprachige Moderationsteam bestehend aus Nadine Ibrahim, Thomas Odermatt, Yves Schott und Raphaël Zwahlen.

Nach mehrjähriger Tätigkeit als Training, Education und Development Specialist im Finanzwesen war Mäth Gerber in mehreren Unternehmen als Trainer, Coach und Consultant tätig. Seit 2016 moderiert er regelmässig Events und ist zudem Sprecher für diverse Produktionen im Bereich Edutainment, wie es in einer Mitteilung heisst. Seit 2017 ist er selbständig im Bereich Training und Moderation. Er verfügt unter anderem über ein CAS in Customer Experience Management. (pd/cbe)