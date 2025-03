Radio Zürisee: Matthias Kost gibt CEO-Posten ab

Publiziert am 18.03.2025

Bei Radio Zürisee kommt es zu einem Führungswechsel. CEO Matthias Kost übergibt nach neun Jahren an der Spitze die operative Leitung des Senders. Der 53-Jährige will sich laut einer Mitteilung beruflich neu orientieren. Sein Nachfolger wird per 1. Juli 2025 der aktuelle Programmleiter Daniel Merkle.

Kost, der insgesamt 22 Jahre für Radio Zürisee tätig war, bleibt dem Unternehmen als Delegierter des Verwaltungsrates erhalten. Unter seiner Führung entwickelte sich der Sender laut Mitteilung «zum Marktführer im Grossraum Zürich/Zürichsee». Er habe die Digitalisierung vorangetrieben und das klassische Radio «zu einer umfassenden Unterhaltungsmarke sowie zum regional führenden Eventveranstalter» ausgebaut.

Der 40-jährige Daniel Merkle ist seit Juli 2024 Programmleiter bei Radio Zürisee (persoenlich.com berichtete). Der Radioprofi arbeitete zuvor bei CH Media im Bereich REM (Radio, Online, TV) und als Programmleiter bei FM1 in St. Gallen. Merkle verfügt über einen Executive MBA in Digitaltransformation der FH Graubünden.

Verwaltungsratspräsident Fabian Villiger betont, dass mit Merkle die Kontinuität und Weiterentwicklung des Senders gesichert bleibe. (pd/cbe)