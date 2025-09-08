Stiftung Elternsein: Maud Hoffmann als COO ernannt

Publiziert am 08.09.2025

Maud Hoffmann hat ihre Stelle als Chief Operating Officer (COO) der Stiftung Elternsein per 1. September angetreten, wie es in einer Mitteilung heisst. Hoffmann verfügt über Erfahrung in Digital Business, Unternehmensentwicklung und Change Management.

Ihre Laufbahn umfasst Führungspositionen als Chief MVNO & Digital Officer bei mobilezone ag, CEO von geschenkidee.ch und Head of E-Commerce bei Melectronics. Zudem war sie als Business Development Manager Online Store Dach bei Apple tätig. In diesen Rollen entwickelte sie strategische Visionen und führte Organisationstransformationen durch.

Ihr Vorgänger Oliver Wirtz leitete den Verlag, der von der kürzlich verstorbenen Ellen Ringier gegründet worden war, in den letzten dreieinhalb Jahren, wie die Medienstelle von Ringier auf Anfrage schreibt. Ob Wirtz den Verlag verlässt oder ob der Wechsel auf eigenen Wunsch erfolgt, lässt Ringier unbeantwortet. (pd/spo)