SRF und MAZ: Medien-Barcamp wird digital ausgetragen

Ursprünglich hätte das «Medien-Barcamp Schweiz» Mitte März in den Studios von Schweizer Radio und Fernsehen in Zürich Leutschenbach stattfinden sollen. Doch wegen Corona wird der Event in anderer Form durchgeführt.

Unter dem Motto «same same but different» findet das «Medien-Barcamp Schweiz» neu am Samstag, 5. September 2020, ab 10 Uhr als digitales Erlebnis statt. Anmelden kann man sich ab sofort medien-barcamp-schweiz. Angesprochen sind laut den Organisatoren in erster Linie Journalistinnen und Journalisten sowie Kommunikationsfachleute. Das «Medien-Barcamp Schweiz» steht aber allen an der Medienwelt interessierten Personen ab 18 Jahren offen. Die Teilnahme ist kostenlos und die Anzahl Plätze sind begrenzt.

Ein Barcamp ist eine offene Tagung mit Vorträgen und Workshops (Sessions), die von den Teilnehmenden selbst gestaltet und moderiert werden. Es gibt keine im Voraus bekannten Sessions oder eigens für den Anlass engagierte Speaker. Aufgrund dieser offenen Programmgestaltung werden Barcamps auch «Unkonferenzen» genannt.

Es stehen verschiedene Zeitfenster zur Verfügung. Wer will, kann seine Sessionidee zu Beginn des Barcamps im Plenum vorstellen. Das Einbringen einer solchen Idee ist aber fakultativ und keine Voraussetzung für die Teilnahme. Die Sessiongestaltung kann einfach sein – es geht um den Inhalt, nicht um die Form. Das Publikum stimmt im virtuellen Raum über die Sessionvorschläge ab und gestaltet das nachfolgende Tagesprogramm somit selbst. Die Sessions werden auf die Slots und digitalen Räume verteilt und das Programm startet. Zum Abschluss finden sich alle wieder zu einer offenen Feedbackrunde im Plenumsraum ein. (pd/eh)