Medienqualitätsrating 2020: Medienkonferenz per Livestream abgehalten

Wer holt dieses Jahr das Goldene Q? Das Medienqualitätsrating 2020, also die Liste mit den qualitativ hochwertigsten Newsportalen, Zeitungen sowie Radio- und TV-Sender wurde am Montagvormittag in Zürich in einer Konferenz den Medien präsentiert.

Vertreter der ausgezeichneten Redaktionen nahmen die Diplome entgegen: Andreas Schürer von der Neuen Zürcher Zeitung, Markus Hofmann vom «Echo der Zeit», Katia Murmann von blick.ch und Laurent Siebenmann von lematin.ch.

Die Autoren des MQR wiesen an der Präsentation auf einen «besorgniserregenden» Punkt hin, den sie mittels einer speziell durchgeführten Vertiefungsstudie ermittelt haben: die schrumpfende Vielfalt. Es zeige sich eine signifikante inhaltliche Medienkonzentration, dies vor allem aufgrund der Mantelredaktionen von CH Media und Tamedia. (eh)