SRF: Michael Rauchenstein berichtet aus Brüssel

Ab März 2020 berichtet neu Michael Rauchenstein als Fernsehkorrespondent aus Brüssel. Er folgt auf Sebastian Ramspeck, wie SRF mitteilt.

«Die EU ist die wichtigste Partnerin der Schweiz, gleichzeitig aber auch die gewichtigste Verhandlungsgegnerin. Dieses Spannungsfeld ist journalistisch von höchstem Interesse», so Reto Gerber, Leiter TV-Auslandredaktion. «Kein Korrespondent wird häufiger geschaltet als jener in Brüssel. Es ist ein Job, der überdurchschnittlich viel Dossier- und Auftrittskompetenz verlangt. Beides – und vieles mehr – bringt Michael Rauchenstein mit. Ich freue mich sehr, dass Michael schon bald für uns aus Brüssel berichten wird.»

Rauchenstein hat an der Universität Luzern und an der Freien Universität Berlin Politikwissenschaft studiert und Ende 2018 mit dem Master abgeschlossen. Der 29-Jährige war während seines Studiums bereits zweieinhalb Jahre als freier Redaktor für SRF in Berlin tätig. Vor seiner Tätigkeit für SRF sammelte Rauchenstein erste Medienerfahrungen als Redaktor und Moderator der Jugendsendung «VideoGang», später als Moderator bei Radio Top und beim Zentralschweizer Fernsehen.

Seit Juli 2018 arbeitet Rauchenstein bei SRF am Studiostandort Zürich Leutschenbach sowohl im Newsroom als Redaktor für die Ausland- und die Videoredaktion als auch für den Fachbereich Dokumentation und Archive. Ausserdem ist er für die «Arena» tätig. Ab März 2020 übernimmt er die TV-Korrespondentenstelle in Brüssel. Er folgt dabei auf Ramspeck, der seit Herbst 2014 vor Ort über die EU berichtet und nächsten Frühling zu SRF nach Zürich zurückkehrt. (pd/cbe)