In eigener Sache: Michèle Widmer wechselt zu Mal ehrlich

Publiziert am 01.10.2024

Auf der Redaktion von persoenlich.com kommt es zu Veränderungen. Onlinechefin Michèle Widmer verlässt den persönlich-Verlag auf Ende Dezember. Die 41-Jährige startete 2014 in der Onlineredaktion und übernahm 2022 deren Leitung. «In den vergangenen Jahren konnte ich mir beim persönlich-Verlag vertieftes Fachwissen erarbeiten und das Onlinemagazin persoenlich.com zuletzt als Redaktionsleiterin mitprägen. Nebst der Arbeit in einem inhaltlich spannenden Umfeld, lasse ich ein grossartiges und wahnsinnig engagiertes Team zurück», sagt Widmer. Auch wenn ihr der Abschied nach fast zehn Jahren bei persoenlich.com schwerfalle, überwiege die Lust auf eine neue Herausforderung.

Michèle Widmer wechselt per Januar 2025 zum Elternmagazin Mal ehrlich. Als neue Head of Content verantwortet sie dort unter anderem die Inhalte auf allen Kanälen – dazu gehören ein Onlinemagazin, mehrere Podcasts und die Social-Media-Kanäle. Vor acht Jahren hat Andrea Jansen den damaligen Blog Any Working Mom gestartet. Mit Anja Knabenhans und Rebecca Krausse an Bord professionalisierte sich die Plattform. Dieses Frühjahr wurde das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und hat ein Rebranding vollzogen. Unter dem Namen Mal ehrlich soll eine breitere Zielgruppe angesprochen werden. Die Elternplattform verzeichnet durchschnittlich rund 116'000 Seitenaufrufe und 21'000 Podcast-Downloads pro Monat und hat über 50'000 Followerinnen und Follower in den sozialen Medien.

Matthias Ackeret, Verleger und Chefredaktor von persoenlich.com, bedauert den Abgang sehr: «Michèle Widmer hat mich und uns seit meiner Selbstständigkeit vor zehn Jahren zuerst als Redaktorin, später als Redaktionsleiterin von persoenlich.com mit sehr viel Engagement, Wissen und Fachkompetenz begleitet. Journalistische Standards sowie ein gutes Arbeitsklima waren ihr stets wichtig.» Nicht zuletzt wegen ihrer früheren Tätigkeit bei Tamedia konnte Widmer dem Verlag und auch dem Team wertvolle Inputs geben und persoenlich.com während dieser Zeit zu einem unerlässlichen Branchenmedium weiterentwickeln. Ackeret freut sich gleichzeitig über Widmers «Karriereschritt, der auch unserem Unternehmen ein gutes Zeugnis ausstellt».

Anja Knabenhans tritt auf eigenen Wunsch zurück

Michèle Widmer folgt als Head of Content bei Mal ehrlich auf Anja Knabenhans, die entschieden hat, ihre Funktion nach fünf Jahren per Ende Jahr abzugeben. Knabenhans wird mit einem kleinen Pensum teil der Redaktion bleiben. «Ich möchte mich wieder stärker meinen eigenen Projekten widmen und auch wieder mehr schreiben», begründet die 44-Jährige ihren Entscheid. Die Zeit als Content-Leiterin bei Mal ehrlich bezeichnet sie als «eine Achterbahnfahrt, im positiven Sinne: turbulent, lehrreich und geprägt von viel Leidenschaft und Sinnhaftigkeit».

Widmer freut sich darauf, das Elternmagazin Mal ehrlich inhaltlich weiterzuentwickeln, neue Angebote für die Community zu erschaffen und das Medien-Start-up in einer wichtigen Transformationsphase voranzutreiben. «Mit dem Credo der Ehrlichkeit hat das Mal-ehrlich-Team eine wichtige Stimme für selbstbestimmte Elternschaft etabliert und grosses Vertrauen der Community erarbeitet. Als Mutter von zwei Kindern habe ich in den vergangenen Jahren selber erlebt, wie wertvoll diese Plattform ist.»

Vor ihrer Zeit bei persoenlich.com war Michèle Widmer als Nachrichtenredaktorin beim Tages-Anzeiger tätig. Davor arbeite sie als freie Journalistin unter anderem für das St. Galler Tagblatt. Sie hat an der ZHAW Journalismus und Unternehmenskommunikation studiert. Michèle Widmer sitzt im Vorstand vom Reporter:innen-Forum Schweiz, das die gleichnamige Journalismustagung in Zürich organisiert. Die 41-Jährige lebt mit ihrer Familie in Zürich. (red)