Radio Pilatus: Mira Weingart wird zur Morgenstimme

Seit über drei Jahren begleitet Mira Weingart als Moderatorin und Morgenshow-Produzentin von Radio Pilatus die Zentralschweizer Hörerinnen und Hörer in und durch den Tag. Ab Juli ist die Luzernerin neu auch eine der drei Morgenstimmen und übernimmt die inhaltliche Leitung der Morgenshow. Gemeinsam mit dem bisherigen Moderatoren-Team Selina Linder (41) und Marco Zibung (30) weckt sie das Pilatusland von Montag bis Freitag ab 5 Uhr.

«Es macht mich unglaublich glücklich, in Zukunft in leitender Funktion bei der Radio-Pilatus-Morgenshow zu sein. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und vor allem auch darauf, gemeinsam mit meinen Morgenshow-Kolleginnen und -Kollegen Selina und Marco sowie den Radio Pilatus-Hörerinnen und -Hörern in den Tag zu starten», wird Mira Weingart in einer Mitteilung zitiert.

Das Pilatus-Führungsteam setzt sich neu zusammen aus Mira Weingart, Leitung Morgenshow und Social-Media-Verantwortliche, Selina Linder in der Position Qualitätsmanagement Moderation, sowie Nicole Marcuard (48), die neu die Leitung der Programmplanung übernimmt. Das neue Führungsteam berichtet an Thomas Zesiger (46), Programmleiter von Radio Pilatus.

Luzerner Moderationszugang

Frischer Wind weht auch ausserhalb der Morgenshow. Neu stösst der Luzerner Vincenz Suter zum CH-Media-Radiosender und moderiert ab August im Tagesprogramm sowie am Wochenende. Der 26-Jährige war bereits bei Jam-On Radio und beim Luzerner Lokalradio Radio 3Fach zu hören. Vor kurzem schloss er die Diplomausbildung an der Schweizer Journalistenschule MAZ ab.



Thomas Zesiger, Programmleiter Radio Pilatus, freut sich über das neu aufgestellte Führungs- und Moderations-Team: «Unsere neue Morgenshow-Crew und die neue sympathische Stimme von Vincenz sind für unsere Hörerschaft ein echter Mehrwert. Auch die frische Leitung der Moderation mit drei starken Radio-Frauen wird sich weiter positiv auf unser erfolgreiches Programm auswirken.» (pd/cbe)