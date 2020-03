Kurzarbeit bei Tamedia: Mitarbeitende fordern Boni-Verzicht

von Edith Hollenstein

Die Ankündigung der TX Group für alle ihre Einheiten Kurzarbeit einzuführen (persoenlich.com berichtete), stösst bei den Mitarbeitenden von Tamedia auf Unmut.

Tamedia sei bei der Information über Kurzarbeit am Freitag hastig vorgegangen. «Das hat vor allem für Verwirrung und Verunsicherung gesorgt», schreiben die Präsidenten der Personalkommissionen (Pekos) von Tages-Anzeiger, Mantel-Redaktion Tamedia, Zürcher Regionalzeitungen und Tamedia Editorial Services in einem offenen Brief, der persoenlich.com vorliegt. «Absolut unverständlich» sei ebenso, dass «in einem Moment, in dem es ja scheinbar um nichts weniger als die Zukunft von Tamedia geht, die Unternehmensleitung sich nicht vor die Belegschaft stellt». Zudem seien offene Fragen nicht zufriedenstellend beantwortet worden.

«Zuerst mit den Pekos diskutieren»

Trotz aller Unklarheiten seien am Wochenende bereits einzelne Mitarbeitende von ihren Vorgesetzten angerufen und mit der Erwartung konfrontiert worden, zu noch grösseren Zugeständnissen bezüglich ihrer Arbeitszeit bereit zu sein. «Wir verurteilen entschieden dieses Vorgehen, Mitarbeitende einer Situation auszusetzen, die sie mangels umfassender und korrekter Information nicht einschätzen können. Diese Fragen sind zuerst mit den Personalkommissionen zu diskutieren», so die Pekos in ihrem Schreiben.

Nicht weniger Arbeit, im Gegenteil

«Wir sind uns bewusst, dass die Corona-Pandemie eine grosse Herausforderung für das Unternehmen darstellt. Sie bedeutet aber in besonderem Mass auch eine Herausforderung für die Mitarbeitenden an der Informationsfront», heisst es weiter. Anders als es Kurzarbeit voraussetzt, könne von weniger Arbeit keine Rede sein. Im Gegenteil: Auf den Redaktionen und in der Produktion gebe es derzeit nicht weniger zu tun – in manchen Bereichen gar mehr.

Das Tamedia-Personal fordert unter anderem, dass sich mindestens der Vorsitzende des VR und der Finanzchef möglichst umgehend den Fragen der Belegschaft stellen. Zudem müsse die Geschäftsleitung aufzeigen, wo und in welchem Ausmass weniger Arbeit anfällt. Zudem wird eine verbindliche Zusicherung erwartet, wonach die im Rahmen der Pandemie verordneten Pensenreduktionen mit dem Ende der Pandemie wieder rückgängig gemacht werden.

Auch die Geschäftsleitung müsse verzichten

Die Tamedia-Geschäftsleitung müsse darüber hinaus öffentlich erklären, welchen finanziellen Sparbeitrag sie persönlich in dieser Krise leisten wird, «etwa mit dem Verzicht auf Boni». «Wir erwarten zudem, dass auch die Aktionäre in Form einer massiv gekürzten Dividende 2020 zur finanziellen Stabilisierung des Unternehmens beitragen», so die Peko.

Die Geschäftsleitung von Tamedia haben Andreas Schaffner und Marco Boselli inne. Der Verwaltungsrat besteht aus Pietro Supino (Verleger und Präsident), Mathias Müller von Blumencron (Chefredaktor Tagesspiegel in Berlin), Pascale Bruderer (Teilhaberin von Crossiety), Pierre Lamunière (Präsident von Lamunière Holding SA), Sverre Munck (Investor und professionelles Verwaltungsratsmitglied), Konstantin Richter (Autor und Journalist), Samuel Hügli (Technologie & Ventures), Sandro Macciacchini (Finanzen & Personal), CEO Christoph Tonini (bis 30. Juni 2020) und Emily Bell (Professorin).

Pensum um mindestens 10 Prozent gekürzt

TX Group hatte am Freitag ihren Mitarbeitenden mitgeteilt, dass per sofort Kurzarbeit gilt. Es war die Rede davon, dass allen Angestellten der Bezahlmedien das Pensum um mindestens 10 Prozent gekürzt wird. Wo möglich, könne auch mehr gekürzt werden, hiess es. Wie viele Angestellte betroffen sind, konnte die TX Group am Freitag noch nicht sagen.

Als Begründung für den Schritt zur Kurzarbeit gibt Tamedia an, dass die ökonomischen Auswirkungen Krise enorm seien und weiter zunehmen werden. «Obwohl diverse Bereiche grosse Anstrengungen unternehmen, den Umsatzeinbruch so gut wie möglich einzudämmen, wird das nicht reichen, den massiven wirtschaftlichen Schaden abzuwenden», so Sprecherin Nicole Bänninger am Montag gegenüber persoenlich.com.

Für Tamedia ein «unabdingbarer Schritt»

Tamedia sei sich bewusst, dass dies für die Mitarbeitenden in der ohnehin schon sehr anspruchsvollen Situation eine zusätzliche Belastung sei und man tue das Bestmögliche, sie in diesem Prozess zu begleiten und ihre Fragen zu beantworten. «Dieser Schritt ist jedoch unabdingbar, um unsere Zukunft zu sichern und zu verhindern, dass die Corona-Krise nicht noch zu viel drastischeren Massnahmen führt.»

Eine Stellungnahme seitens Tamedia zu den Forderungen der Peko steht aus.

++Update folgt++