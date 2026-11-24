Publiziert am 24.11.2026

Bei der Republik bestimmen die Leserinnen und Leser den Preis selbst. An der zehnten Urabstimmung der Genossenschaft Project R haben sie sich mit 88,3 Prozent dafür ausgesprochen, den Mitgliederbeitrag von 240 auf 260 Franken pro Jahr zu erhöhen. Es ist die erste Erhöhung in der Geschichte der Republik. Für die Erhöhung stimmten 3293 Mitglieder, dagegen 437. Insgesamt haben zwischen dem 4. und dem 22. November 4088 Personen ihre Stimme abgegeben.

Der neue Preis gilt ab dem 1. Januar 2027. Wer bereits Mitglied ist oder ein Abo hat, zahlt den höheren Betrag erst ab der nächsten Verlängerung. Wer sich den vollen Beitrag aus wirtschaftlichen Gründen nicht leisten kann, kann auf einen reduzierten Beitrag umsteigen. Laut dem Newsletter an die Mitglieder fliesst das zusätzliche Geld direkt in den Journalismus und in die Weiterentwicklung der Republik. Es soll aber auch günstigere Angebote für junge Leute, Studentinnen und Menschen mit kleinem Budget finanzieren. Über den konkreten Einsatz der Gelder will Project R spätestens im Sommer beim jährlichen Blick auf das Budget informieren.

Ein deutliches Resultat gab es auch bei der Ergänzungswahl in den Vorstand: Graziella Luggen, deren Kandidatur Project R Anfang November bekannt gegeben hatte, wurde mit 99,3 Prozent der Stimmen gewählt. Luggen hat bei SRF das digitale Angebot geleitet und war Co-Geschäftsführerin von Wemakeit. Sie ersetzt Nina Scheu. Dem Vorstand der Genossenschaft, der zugleich den Verwaltungsrat der Republik AG bildet, gehören damit Alexandra Borchardt, Michel Huissoud, Michaël Jarjour, Graziella Luggen und Moritz Zumbühl an.

Ebenso klar fielen die übrigen Entscheide aus. Den Geschäftsbericht inklusive Konzernrechnung haben die Mitglieder mit 3641 zu 17 Stimmen angenommen, die Jahresrechnung von Project R mit 3615 zu 20 Stimmen genehmigt. Der Vorstand wurde mit 3632 zu 30 Stimmen entlastet, die Revisionsstelle mit 3664 zu 9 Stimmen bestätigt. (pd/cbe)